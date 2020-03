Emergenza coronavirus: l’Inter e Suning donano 300mila mascherine alla Protezione Civile

Coronavirus Italia Suning Intrer Zhang | Continua l’emergenza Coronavirus in Italia. Colpito anche il mondo dello sport, è delle ultime ore la notizia del contagio di Manolo Gabbiadini della Sampdoria. Intanto, per fronteggiare l’emergenza del coronavirus, l’Inter e Suning scendono in campo accanto alla Protezione Civile. Il club nerazzurro di Steven Zhang ha deciso di donare 300mila mascherine ad uso medico e altri prodotti sanitari, tra cui anche gli indumenti protettivi e prodotti per la disinfezione.

Queste le parole di Zhang in merito alla situazione:

“Speriamo che l’esperienza di successo della Cina nel contrastare il Coronavirus possa aiutare a fermare la rapida diffusione del virus in Italia. Continueremo e rafforzeremo il nostro contributo per sostenere l’Italia nella lotta contro l’emergenza”.

Coronavirus, l’aiuto dell’Inter di Suning all’Italia

Come riportato da Sportmediaset, Suning metterà inoltre a disposizione la propria filiera globale, utilizzando i propri canali di approvvigionamento. L’obiettivo è quello di fornire un supporto per aiutare il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e l’intero paese italiano per la lotta al Coronavirus. Steven Zhang, presidente dell’Inter, era sceso in campo di persona con dichiarazioni molto forti nelle scorse settimane in merito allo stop del calcio italiano che è arrivato in ritardo. Il numero uno nerazzurro era contro il continuo del campionato e ora sono scoppiati anche diversi casi in Serie A, tanti i calciatori e le famiglie a rischio. Non solo in Italia. Suning, anche a Wuhan in Cina ha donato 300mila maschere per uso medico.