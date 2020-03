Coronavirus, il governatore di Madeira su Cristiano Ronaldo

In molti si sono preoccupati per le condizioni di Cristiano Ronaldo dopo la notizia del contagio di Rugani: il portoghese ha deciso quindi di restare in patria, dove sono arrivate addirittura le parole del governatore della regione a fare chiarezza sulla situazione.

Ultime Juventus, le condizioni di Cristiano Ronaldo

Il portale Record riferisce le parole di Miguel Albuquerque, governatore della regione di Madeira, a proposito dello stato di salute di CR7: “Non posso discorrere di questa questione per motivi di privacy, ma voglio dire che la situazione sia raccontata in medo serio ed è, in questo momento, assolutamente sicuro che non esiste alcuna possibilità di infezione“. Intanto il campione lusitano ha deciso di passare la quarantena in famiglia.

