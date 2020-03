Coronavirus: il calcio si ferma, Euro 2020 rinviato

Coronavirus: il calcio pronto allo stop. Come riportato da Sky Sport, la decisione sembra ormai imminente: Euro 2020 rinviato.

Come riporta il giornalista di Sky Alessandro Alciato sul proprio profilo twitter, questa sera andrà in campo l’Europa League, poi da domani stop alle competizioni europee.

Si fermeranno Champions League e Europa League. Sarà rinviato anche Euro2020. La stagione sportiva sarà allungata fino all’estate, per portare a temirne tutti i vari campionati nazionali e le coppe europee. Sembrerebbe questo lo scenario che i massimi organi mondiali stanno per comunicare alle squadre. L’emergenza causata dal Coronavirus, infatti, potrebbe azzerare l’annata sportiva.

Coronavirus: che sarà della Champions e di Euro 2020?

Non è ancora chiaro quando saranno terminate le competizioni internazionali che avevano deciso di andare avanti con questo turno di Champions League e di Europa League nel quale non sono scese in campo Inter e Roma. L’allarme Coronavirus che si sta diffondendo a macchia d’olio sui diversi Paesi europei non ha risparmiato, dunque, le competizione europee. Mentre il campionato si ferma proprio in Spagna, anche dallo stesso paese spagnolo è confermata l’indiscrezione di Sky Sport di queste ore. Non si giocheranno duqnue le gare degli ottavi di Champions League, Juventus-Lione e Barcellona-Napoli, in programma nella prossima settimana e ora compromesse.