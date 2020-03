Coronavirus, colpita ancora la Serie A: Gabbiadini positivo al test, squadra in quarantena

Coronavirus Gabbiadini positivo Serie A | Clamoroso, Manolo Gabbiadini positivo al Coronavirus. L’attaccante della Sampdoria ha effettuato il test nelle ultime ore dopo una leggere febbre, ora tutta la squadra sarà messa in quarantena e anche i membri dello staff. A rischio anche il Verona di Juric. E’ il secondo in Serie A dopo Rugani. Arrivato il comunicato del club blucerchiato riguardo le condizioni di salute del calciatore ex Napoli. Manolo Gabbiadini è positivo al test COVID-19, intanto tutta la squadra, i membri dello staff e le famiglie dei calciatori della Sampdoria saranno messi in quarantena. A rischio anche l’Hellas Verona, che contro la Sampdoria, ci ha giocato proprio la scorsa domenica. L’8 marzo sono scese in campo Sampdoria e Verona per il match di recupero del 26esimo turno di Serie A. L’attaccante della Sampdoria è stato schierato regolarmente in campo da Caludio Ranieri. Probabili che ci saranno test anche per il club allenato da Juric e tutto il suo staff dopo l’annuncio della Samp.

Gabbiadini positivo al Coronavirus, il comunicato

Questo il comunicato della Samp:

“L’U.C. Sampdoria informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa”.