Coronavirus, Diego Costa scherza: il gesto scioccante verso i giornalisti (VIDEO)

Coronavirus, Diego Costa finge di tossire ai giornalisti: il gesto shock dell’attaccante dell’Atletico Madrid

Coronavirus – Diego Costa | Non è il momento di scherzare, ma evidentemente non è ciò che salta alla mente di Diego Costa. Ha macchiato così la qualificazione ottenuta sul campo dell’Anfield Road nella serata di ieri, con l’Atletico Madrid che ha ottenuto un’incredibile qualificazione sul campo dei campioni in carica del Liverpool. In Champions League si è giocato, chi a porte chiuse e chi a porte aperte, e infatti c’erano 50mila cuori a battere forte per il Liverpool, così come i 2000 a seguito dell’Atletico, in arrivo da Madrid. Una delle ultime emozioni vissute in questo periodo negli stadi di calcio, perché ciò che si prospetta per i prossimi mesi, è di uno stop generale, che colpirà anche la Uefa. Un problema grosso quello legato al Coronavirus, su cui si trova anche il tempo per scherzare.

Coronavirus, Diego Costa trova il tempo di scherzare su un argomento così serio: il video shock

Il peggio di sé lo ha dato Diego Costa, ma non all’interno del rettangolo da gioco. Le telecamere del “Chiringuito” lo hanno ripreso in zona mista, mentre appunto ha trovato il tempo per scherzare su un tema così delicato come il Coronavirus. Dagli studi dei colleghi stranieri, è stato condannato il gesto, perché di cattivo gusto. Un’emergenza che si sta diffondendo anche nel calcio, se pensiamo al nostro connazionale Daniele Rugani, colpito nella serata di ieri alla positività del COVID-19. Di seguito, le scioccanti immagini del gesto di Diego Costa.