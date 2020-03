CONI, Malagò: “Stupito dalla UEFA, è un momento difficile per tutti”

Ultime CONI | Giovanni Malagò, presidente del Coni, è tornato a parlare della decisione di fermare le manifestazioni sportive per il Coronavirus a GianlucadiMarzio.com:

“Buon senso e responsabilità, fin da subito, ci hanno indicato la via. Potevamo solo fermarci. Giusto poco fa ero al telefono con Dorotea Wierer, campionessa di Biathlon che mi diceva che la gara in Finlandia è ancora in programma a porte chiuse, ma come si fa a far capire il problema. Ci dicono che non dobbiamo avere contatti e poi li lasciamo gareggiare. Serve più buon senso”.

L’Italia è stata la prima con lo stop alle manifestazioni sportive:

“Assolutamente. Noi, di concerto con le istituzioni, in un momento difficile lo sport ha l’obbligo, il dovere di fermarsi. Poi in molti, a livello internazionale, ci hanno seguito, altri hanno fatto in modo diverso. Noi non possiamo imporre, ovviamente, regole agli organi sovranazionali, ma la situazione è grave”.

Malagò sulla UEFA

La UEFA, invece, ha rimandato la decisioni sulle competizioni europee il 17 marzo:

“Non è una decisione di mia competenza. Io sono stupito dal fatto che non si sia ancora deciso di fermare le varie Coppe, ma non ho competenza in merito. Capisco che ci siano degli interessi, economici e sociali, ma la salute viene prima di tutto”.

Ritorno in campo per la Serie A?

“L’auspicio? Che tutti i presidenti dei club, verso i quali nutro grande stima, ragionino in termini generali, ora serve unità”.