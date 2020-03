Calciomercato Napoli, Milik tra Arsenal e Tottenham | Il futuro di Arkadiusz Milik potrebbe essere lontano da Napoli a partire dalla prossima stagione. Il calciatore polacco è al centro del progetto tecnico di Gattuso ma la situazione contrattuale non lascia ben presagire in vista del futuro. Non c’è ancora un accordo per il rinnovo e vari club europei iniziano ad interessarsi a lui.

Calciomercato Napoli, Arsenal e Tottenham su Milik

La permanenza quasi certa di Dries Mertens e l’arrivo di Andrea Petagna potrebbero chiudere le porte dell’attacco ad Arek Milik che piace in Premier League. Stando a quanto riferisce TalkSPORT, potrebbe nascere un derby londinese per il centravanti polacco del Napoli. Piace a Tottenham e Arsenal che saranno certamente in fase di rifondazione a partire dal prossimo campionato. Il Tottenham potrebbe perdere Harry Kane e l’Arsenal potrebbe salutare Aubameyang: ecco perché i due club hanno messo gli occhi su Milik.

Milik via? Fissato il prezzo

Il Napoli potrebbe cedere Arkadiusz Milik in estate per evitare di perderlo a parametro zero durante la finestra di mercato di gennaio 2021. Gli azzurri hanno già fissato il prezzo per l’attaccante polacco: 50 milioni di euro. Il Napoli non farà sconti ai club interessati a Milik perché ritiene il classe ’94 un prospetto valido e dal grande futuro.