Calciomercato Napoli, Boga un sogno: quattro big sul gioiello del Sassuolo

Calciomercato Napoli: Boga, azzurri pronti a sfidare tutti

Calcio Mercato Napoli Boga | Il Napoli continua i suoi movimenti di mercato, e lo fa pensando in grande in vista della prossima stagione. Il modus operandi è chiaro: puntare su giocatori pronti, ma anche su molti giovani promettenti. Ecco che Giuntoli e il suo staff hanno messo nel mirino Jeremie Boga, forse la vera rivelazione del campionato di quest’anno. L’ex Chelsea ha numeri straordinari, e le sue giocate sono state un piacere per gli occhi.

L’assalto concreto potrebbe arrivare, con un Napoli che ha già sondato il terreno più volte, e che ha fatto capire alla società neroverde di voler andare oltre ad una semplice richiesta. Chiaramente ci sono tutte le difficoltà del caso, ma una in particolare spaventa il club di ADL: la concorrenza fittissima, con altre ben quattro squadre in corsa. Parliamo di Valencia, Borussia Dortmund, Tottenham, e infine Chelsea, che rimpiange parecchio il suo ex gioiello. Questa la notizia riportata da cm.com.

News Napoli: azzurri in vantaggio su Boga?

Boga è un obiettivo concreto per il Napoli, che però sa bene di dover faticare parecchio se vuole battere la concorrenza della altre. Giuntoli sta proseguendo con le avance già da un bel po di tempo, e pare abbia già in mente la strategia: i dettagli riportati dalla nostra redazione.