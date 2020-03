Calciomercato Milan, Thiago Silva può arrivare: il PSG ha il sostituto

Calciomercato Milan: Thiago Silva, possibile svolta nell’operazione

Calcio mercato Milan Thiago Silva | Il Milan vuole tornare ad essere grande in campionato, e per farlo avrà bisogno di qualche rinforzo a gennaio. In particolare si pensa anche ad un clamoroso ritorno in difesa, ovvero quello di Thiago Silva, che ad oggi resta il primo obiettivo della squadra rossonera per la prossima stagione. Il centrale brasiliano ha lasciato ottimi ricordi in maglia rossonera, e tutti i tifosi si augurano ovviamente che possa davvero concretizzarsi questa operazione.

Chiaramente le difficoltà del caso sono tantissime, specie viste le intenzione del giocatore. Thiago Silva sta bene a Parigi, ed è felice di giocare nel PSG. Oggi però è arrivata una notizia che potrebbe cambiare completamente lo scenario: stando a quanto riportato da le10sport, pare che la squadra parigina stia già cercando il sostituto del brasiliano, e che inoltre non ci siano per niente le basi per un rinnovo. Il Milan non solo ci spera, ma valuta le tempistiche per un eventuale assalto.

Thiago Silva-Milan: c’è un ostacolo

Thiago Silva al Milan non è utopia, ma nonostante l’operazione sia fattibile, c’è ancora un ostacolo da superare per i rossoneri: la concorrenza. Il centrale brasiliano è ovviamente seguito da altre squadre, molte di queste big. Ecco la rivale numero uno nell’affare.