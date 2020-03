Calciomercato Milan: Donnarumma al Barcellona, Messi fa fuori Ter Stegen

Mercato Milan: Donnarumma via, c’è anche il Barcellona

Calciomercato Milan Donnarumma Barcellona |Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, potrebbe dire addio ai colori rossoneri nella prossima sessione di calcio mercato. Il giovanissimo portiere (classe 1999), ha da poco compiuto 21 anni, ma sono anni che è protagonista nel calcio italiano. Al prossimo Europeo (Euro2020) Donnarumma sarà titolare, se non dovessero saltare a causa dell’Emergenza Coronavirus. Il portiere rossonero è nel mirino dei grandi club, visto soprattutto il suo contratto in scadenza nel 2021. Oltre al Real Madrid, che ci pensa come dopo Courtois, c’è anche il forte interesse del Paris Saint-Germain già da tempo. Ora però pare che il Barcellona si sia fatto avanti, con Messi che è in rottura con l’attuale portiere del club catalano. Mino Raiola, agente del calciatore, spinge per una sua cessione in estate.

Ultime Milan, Donnarumma nel mirino del Barcellona

Con il Milan ancora fuori dalla Champions League, sarà difficile trattenere Gigio, che già nei passati anni ha rifiutato tantissime offerte. L’attuale contratto in scadenza nel 2021 non aiuta il Milan che potrebbe arrendersi e preparare la cessione in estate. Con la maglia rossonera in prima squadra ha già totalizzato 190 presenze a soli 21 anni. Secondo quanto riportato da Don Balon, Donnarumma potrebbe finire a Juventus, Psg ma anche Barcellona. Complicato il rapporto tra Messi e Ter Stegen, con l’argentino che spinge per la cessione del portiere, Raiola pronto ad offrire Gigio agli spagnoli.