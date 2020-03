Calciomercato Juventus, Willian non rinnova con il Chelsea | La Juventus studia già i colpi del prossimo calciomercato. Se al momento il calcio si è fermato per l’emergenza Coronavirus, il mercato è sempre pronto a decollare con i vari colpi che si registreranno sottotraccia. Ai bianconeri interessa Willian, attaccante del Chelsea.

Calciomercato Juventus, Willian nel mirino

Il calciatore brasiliano ha il contratto in scadenza con il Chelsea per il 2020 e non sembra in procinto di rinnovare con i Blues. In estate potrà muoversi a parametro zero e sin da subito può decidere il suo prossimo club. La Juventus è molto interessata al brasiliano e potrebbe muoversi per accaparrarsi il classe ’88 per la prossima stagione. Poche settimane fa lo stesso trequartista ha dichiarato di aver chiesto il rinnovo per un triennio ai Blues che hanno proposto solo un biennio. Il club bianconero, vigile sugli sviluppi della trattativa, non è l’unico interessato al talentuoso brasiliano. Ha estimatori in Premier League, dove sempre da Londra arriva l’interesse di Arsenal e Tottenham.

Notizie Juve, Willian piace a Tottenham e Arsenal

Secondo il Daily Star, Willian piace anche a Tottenham e Arsenal che però non sono convinte al 100% dal brasiliano. José Mourinho lo porterebbe volentieri Tottenham Hotspur Stadium ma la dirigenza vorrebbe puntare su calciatori più giovani. In casa Arsenal è Edu, direttore tecnico, a volere a tutti i costi Willian ma Mikel Arteta preferirebbe altri profili.