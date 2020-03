Calciomercato Juventus, Semedo il nome per la fascia: la situazione

Calciomercato Juventus, Semedo nome per il futuro | La Juventus pensa al futuro e a come migliorare la rosa attuale. Il ruolo in cui si chiedono rinforzi è la fascia destra. Dopo il mancato scambio tra De Sciglio e Kurzawa in inverno, si pensa a nomi nuovi per l’estate. Nelson Semedo, terzino del Barcellona, è il primo nome sulla lista di Fabio Paratici per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, si punta Semedo

Stando a quanto riferisce elgoldigital.com, Quique Setien avrebbe già stilato la lista dei partenti per la prossima stagione. Oltre a Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Clement Lenglet e Samuel Umtiti, ci sarebbe anche il nome di Nelson Semedo. La Juventus guarda interessata all’evolversi della situazione perché in estate potrebbe approfittarne. Il terzino portoghese è seguito da Jorge Mendes, in ottimi rapporti con la Juventus dopo l’affare Cristiano Ronaldo e proprio questo potrebbe portare i bianconeri a chiudere l’affare in poco tempo.

Notizie Juve, per Semedo serve un’offerta super

Nonostante sia in uscita e non gradito a Quique Setien, il Barcellona non svenderà Nelson Semedo. Il portale elgoldigital.com, fa sapere che i blaugrana si siederanno al tavolo delle trattative solo di fronte ad un’offerta pari o superiore ai 30 milioni di euro. La Juventus valuterà il tipo di proposta da mettere sul piatto e poi agirà.