Calciomercato Juventus, Havertz ha scelto il suo futuro: i dettagli

Calciomercato Juventus, Havertz deciso sul futuro | La Juventus continua a programmare il futuro in vista della prossima stagione. Piace Kai Havertz, centrocampista del Bayer Leverkusen.

Il 20enne centrocampista tedesco piace tanto alla Juventus che lo segue da tempo con Paratici interessato ai suoi sviluppi. Non sarà semplice, però, portarlo in bianconero per la grande concorrenza che la dirigenza della Juventus dovrà fronteggiare. Il calciatore del Bayer Leverkusen piace anche al Bayern Monaco e al Liverpool. Stando a quanto riporta Sky Sport Germany, il talento tedesco avrebbe già scelto il suo futuro e starebbe optando per restare in Bundesliga. Preferisce il Bayern Monaco, club da sempre ben saldo sui talenti tedeschi che potrebbe garantire a Kai Havertz una crescita esponenziale.

Havertz, ecco quanto serve per acquistarlo

Stando a quanto riferisce l’edizione tedesca di Sky Sport, il Bayer Leverkusen chiede almeno 90 milioni per cedere il classe ’99. Il giovanissimo talento delle aspirine si è saputo ben mettere in mostra in Bundesliga ma anche nelle competizioni europee. E’ un perno centrale dello scacchiere di Peter Bosz, tanto da collezionare 33 partite. Non disdegna anche gol e assist: ha messo a segno 9 reti tra campionato, coppa di lega ed Europa League e ha fornito anche 10 assist vincenti ai compagni.