Calciomercato Juventus, Benzema in bianconero | La Juventus partirà da un nuovo attaccante la prossima stagione. Gonzalo Higuain non ha convinto la dirigenza bianconera e il prossimo anno potrebbe dire addio di fronte ad offerte vantaggiose. La Juve si guarda intorno e potrebbe pescare dalla Spagna il numero 9 da affiancare a Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Benzema il nome per l’attacco

L’attaccante francese non trova gol con continuità e la dirigenza del Real Madrid lo ha inserito nella lista dei possibili partenti. Ecco perché la Juventus potrebbe decidere di affondare il colpo nonostante il recente rinnovo di contratto di Benzema con i Galacticos. Inoltre alla Juve potrebbe arrivare anche Zinedine Zidane che sostituirebbe Maurizio Sarri qualora la dirigenza bianconera dovesse decidere che il futuro non sarà a targa sarrista. I due francesi hanno un ottimo rapporto e il passaggio di Zidane in bianconero potrebbe favorire anche quello di Benzema.

Notizie Juve, Benzema in bianconero con Zidane

Stando a quanto riferisce elgoldigital.com la Juventus sarebbe pronta ad affondare il colpo per Karim Benzema e a presentare un’offerta ufficiale. Così facendo anticiperebbe l’interesse di altri top club europei. Il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain, pare sarebbero pronti a strappare Benzema al Real Madrid. La preferenza dell’attaccante francese, però, sarebbe quella bianconera: per Zinedine Zidane e perché ritroverebbe Cristiano Ronaldo.