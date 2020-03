Calciomercato Inter, Tonali e Castrovilli nel mirino: doppio colpo da 100 milioni

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Inter: Tonali e Castrovilli obiettivi concreti

Calcio Mercato Inter Tonali Castrovilli | La Serie A si ferma, ma non il mercato, che anzi continua sotto banco, e che potrebbe infiammarsi sempre di più in queste prossime settimane. L’Inter soprattutto si sta muovendo parecchio, e oltre a gestire la situazione Lautaro, si sta occupando di monitorare anche qualche possibile colpo in entrata. La strategia è chiara: puntare sui giovani promettenti, anticipando magari la concorrenza della Juventus, altra squadra molto attiva.

Proprio qui c’è l’intreccio, anche perchè i nerazzurri vorrebbero puntare forte su Tonali e Castrovilli, due obiettivi proprio della Vecchia Signora: stando a quanto riportato da Tuttosport, l’Inter sarebbe pronto ad un doppio colpo di ben 100 milioni di euro. Uno sgarbo incredibile, con Ausilio e Marotta che sono letteralmente scatenati.

News Inter: Tonali e Castrovilli, gli ostacoli della trattativa

Tonali e Castrovilli sono probabilmente due dei giovani italiani più promettenti in circolazione, e proprio questo li rendi estremamente difficili da prendere sul mercato. Cellino valuta il primo non meno di 50 milioni di euro, ma occhio anche alla concorrenza del PSG, altra concorrente. Situazione diversa per il centrocampista della Fiorentina, il quale qualche giorno fa si è praticamente auto-blindato. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione.