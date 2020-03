Calciomercato Inter, Lautaro andrà al Barcellona: accordo sull’ingaggio

Calciomercato Inter: Lautaro pronto ad accettare il Barcellona

Calcio Mercato Inter Lautaro | Un mercato davvero infuocato quello di Serie A, con le big del nostro campionato che in queste ultime settimane stanno cercando di portare avanti diverse trattative. L’Inter in particolare sta cercando di gestire al meglio la situazione Lautaro Martinez, e quello che riguarda il corteggiamento del Barcellona.

Il club blaugrana vuole a tutti i costi l’attaccante argentino, e intanto da Tuttosport arrivano notizie importanti: l’addio sembra certo, con l’agente del Toro che starebbe già trattando per quanto riguarda l’ingaggio. Si parla di cifre altissime, ovvero di uno stipendio che andrebbe vicino ai 18 milioni di euro all’anno. Il centravanti nerazzurro con molte probabilità dirà addio a fine stagione, e il “si” al Barcellona è ormai soltanto questione di tempo.

Addio Lautaro: plusvalenza monstre

Lautaro Martinez sta disputando una stagione straordinaria in maglia nerazzurra, ma la sensazione è che dall’estate in poi le cose cambieranno. Il Barcellona è pronto ad accoglierlo, e i nerazzurri cominciano a tirare le somme per l’eventuale cessione: si parla di una plusvalenza monstre, considerando i 25 milioni di euro spesi due anni fa, e una rivendita a circa 150 (quanto viene valutato). Intanto si pensa ad un sostituto, con tantissimi nomi in circolazione: a partire da Aubameyang e Werner, fino a Lacazette, nuovo pallino.