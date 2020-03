Balotelli contro la Juventus, il Brescia prende le distanze | Oggi pomeriggio Mario Balotelli si è reso protagonista di dichiarazioni molto importanti contro la Juventus. Secondo l’attaccante bresciano il campionato è stato sospeso con troppo ritardo per favorire la Juventus. Il Brescia, pochi minuti fa ha preso le distanze da Balotelli con un comunicato ufficiale.

Balotelli contro la Juventus, la posizione del Brescia

“Dovevano far tornare la Juventus prima per poter fermare il campionato”. Mario Balotelli si è espresso così oggi pomeriggio durante una diretta su Instagram alla domanda di qualche tifoso sulla sospensione del campionato. L’attaccante del Brescia ha espresso il suo pensiero in modo molto forte, tanto da scatenare una forte reazione da parte della sua società che ha preso le distanze dalle parole di Super Mario. Ecco il comunicato apparso pochi minuti fa sul sito ufficiale del club.

“La società Brescia Calcio intende prendere ufficialmente le distanze da quanto dichiarato dal suo tesserato Mario Balotelli, relative a ipotetici favoreggiamenti nel Campionato di Serie A. Nello specifico, Mario Balotelli per mezzo di una diretta Instagram ripresa su Youtube, ha rilasciato oggi dichiarazioni che alludono a “favori” nei confronti di una squadra (la Juventus) in corsa per la conquista del Campionato. Brescia Calcio tiene a sottolineare che tali insinuazioni sono strettamente personali e che non sono in nessun modo riconducibili alla Società stessa“.

Notizie Brescia, Colo Colo su Lopez

L’avventura di Diego Lopez sulla panchina del Brescia potrebbe durare solo qualche mese. Questa volta non per l’ennesimo esonero di Cellino ma per sirene sudamericane. Stando a quanto riferisce TuttoSport, l’allenatore uruguaiano è corteggiato dal Colo Colo che porterebbe subito in Cile il tecnico del Brescia.