Allarme Coronavirus, Euro2020 a rischio: la strategia di Ceferin

Allarme Coronavirus: Ceferin vuole cambiare Euro2020

Allarme Coronavirus Ceferin | Il Covid19 sta piano piano prendendo sempre più forma, e sia l’Italia che tante altre Nazione stanno risentendo tantissimo di questi ultimi contagi. Il mondo del calcio si sta praticamente fermando, e adesso a rischio c’è soprattutto anche Euro2020. Il campionato europeo ad oggi è un grande “ma”, e se prima si pensava ad uno slittamento – improbabile visti gli altri impegni – adesso pare si stia studiando una nuova strategia.

Stando a quanto riportato da La Repubblica, il capo della UEFA Ceferin, è pronto ad una mossa estrema: spostare altrove tutte le gare di Euro2020 che sono programmate in paesi alle prese col contagio. Visti i legami piuttosto buoni con Ceferin, a farsi avanti per prima è stata la Turchia, che già si era proposta per il 2024, prima poi di farsi scavalcare dalla Germania. Per ora si parla solo di supposizioni, ma la sensazione è che qualcosa di grosso cambierà, e anche a breve.

Covid19: cambia il campionato italiano

Se alla UEFA si ragiona su Euro2020, in Italia si è alle prese con lo svolgimento del campionato. Tutto è stato interrotto, e adesso si pensa ad un nuovo calendario. Una prima bozza è stata fatta, ecco quanto riportato dalla nostra redazione.