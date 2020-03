Ultime Inter, squadra in quarantena dopo il caso Rugani

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Dopo il comunicato della Juventus si è scatenato un maremoto in Serie A: anche l’Inter, che domenica scorsa ha affrontato Rugani, potrebbe mettere tutta la squadra in quarantena.

Notizie Inter, squadra in isolamento

Non è sceso in campo il difensore durante l’ultimo derby d’Italia, ma le possibilità che qualche contatto ci sia comunque stato sono alte, visto anche l’abbraccio che a fine partita ha coinvolto molti giocatori. Daniele Rugani è risultato positivo al coronavirus e così, secondo quanto riferito da Repubblica, oltre ai compagni bianconeri saranno messi in isolamento anche i calciatori nerazzurri.

IN AGGIORNAMENTO