UEFA: Stop Champions e priorità ai campionati

UEFA, la Champions League e l’Europa League non si fermano, per ora. Come riportato da Tuttosport, la federazione sportiva europea non ha alcuna intenzione di fermarsi nonostante il dilagare del Coronavirus in Europa ma tra poco sarà costretta.

La Uefa al momento continua a non prendere in considerazioni slittamenti delle coppe europee e dell’Europeo di giugno.

A livello ufficioso questo atteggiamento viene spiegato non come un modo rassicurante di affrontare l’argomento, impossibile in questa fase di piena emergenza sanitaria europea. Ma come la presa d’atto che la situazione è in divenire e quindi bisognerà capire gli sviluppi.

Tuttavia ad oggi sono due i progetti sul tavolo. Il primo è quello che prevede di cercare di portare a termine regolarmente Champions ed Europa League. In quest’ottica serve tenere duro per chiudere gli ottavi di finale di Champions tra una settimana. E lo stesso turno di Europa League. Poi proseguire con le competizioni fino alle finali e iniziare l’Europeo regolarmente il 12 giugno. Questo penalizzerebbe i tornei nazionali.

Tuttaiva, sono troppe le variabili esterne possano condizionare questo programma. As esempio il blocco dei voli decretato dalla Spagna e dalla Gran Brestagna verso l’Italia. Oppure la decisione delle autorità svizzere di non far giocare Basilea-Eintracht Francoforte tra otto giorni. Con la necessità di trovare una sede alternativa. La UEFA per ora chiede aiuto ai governi ma non sarà semplice convincerli se le cose dovessero precipitare anche in altri paesi.

UEFA: la soluzione alla quale si arriverà

Per questo si studia un piano alternativo da attuare a breve. In ogni caso, se queste misure si moltiplicassero, diventerebbe impossibile continuare a giocare le coppe europee. A quel punto diventerebbe inevitabile immaginare uno stop fino a quando la situazione sanitaria in Europa non sarà tornata alla normalità.

Uno stop fino ad Aprile inoltrato. Poi sarebbe data la prevalenza alla conclusione dei campionati nazionali fino a giugno inoltrato. Quindi diventerebbe indispensabile rinviare l’Europeo di un anno, a giugno 2021.