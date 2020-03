L’UEFA ha deciso: rinvio per Roma e Inter (UFFICIALE)

Con un comunicato ufficiale l’UEFA ha stabilito che saranno rinviate sia Siviglia–Roma che Inter–Getafe: la motivazione è da rinvenire nel blocco del traffico aereo tra Italia e Spagna deciso dalle autorità iberiche.

Rinviate Siviglia-Roma e Inter-Getafe

Il massimo organo europeo in tema calcistico deve fare un ulteriore passo indietro per fronteggiare l’emergenza coronavirus, anche se si tratta più di una imposizione dovuta alla decisione del governo spagnolo. Non ammettendo nessuna deroga infatti, il blocco dei voli tra Italia e Spagna impedirà all’Inter di ospitare il Getafe (il presidente Angel Torres aveva comunque già annunciato che il club spagnolo non si sarebbe mosso) e alla Roma di raggiungere anche l’Andalusia (anche i giallorossi avevano già stabilito di non partire, con la squadra che intanto si è allenata a Trigoria in un clima surreale). Con Barcellona-Napoli tra 7 giorni, è possibile che anche quest’ultima gara sia rinviata.

IN AGGIORNAMENTO