Serie A, ora è ufficiale: stop fino al 3 aprile

Serie A, mancava l’ufficialità che era solo una formalità ma ora è arrivato il comunicato ufficiale della Lega Calcio.

Attraverso i social è arrivata la notizie: la Serie A si ferma. Lo ha scritto e lo ha fatto sapere a tutti suoi propri canali l’account ufficiale della Lega:

“La Serie A Tim è ufficialmente sospesa. Ci fermiamo, ma già non vediamo l’ora di tornare. Andrà tutto bene”.

Poche righe per comunicare a tutti la sospensione che durerà fino al 3 aprile quando sarà inevitabile riaggiornarsi per capire come procedere.

Come raccontato nella giornata di ieri, sono 4 le ipotesi per la conclusione del torneo. La speranza, ovviamente, è che tra un mese tutto possa riprendere e la Serie A finire nel migliore dei modi.

— Lega Serie A (@SerieA) March 11, 2020

Ultime Serie A: e ora?

Era questo un passaggio ormai divenuto formale dopo l’emanazione del dpcm del 9 marzo firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Ieri è andato in scena un Consiglio federale “amaro” e surreale per le modalità (solo il presidente della Figc Gabriele Gravina, e i consiglieri Claudio Lotito e Francesco Ghirelli presenti fisicamente in via Allegri, gli altri tutti collegati in videoconferenza).

Si è discusso delle sorti del campionato alla luce delle dimensioni del contagio da coronavirus in Italia ma anche nel resto d’Europa.