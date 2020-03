Oroscopo di domani 12 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 12 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Incontri amici nuovi, si recupera. In coppia ci saranno scelte importanti. Saturno allenterà la presa da fine mese.

Toro. Confusione nell’aria, stanchezza e agitazione. Si riesce a superare ogni fatica. Giornata importante, momenti di riflessioni in amore nei prossimi giorni. C’è positività.

Gemelli. Agisci in fretta se devi parlare di questioni di carattere economico con il tuo partner. Venere nel tuo segno ci resterà per molti mesi. Scelte importanti nei prossimi mesi.

Cancro. Periodo di stanchezza e nervosismo è passato. Incontri importanti, le stelle indicano il periodo migliore, sta a noi sfruttare il periodo. Decidi la strada giusta.

Leone. Occasione per andare in escandescenza. In amore o a lavoro le persone non rispondono alle tue richieste. Contrasti. Rimanda tutto al fine settimana.

Vergine. Incontro positivi in questi giorni. Anche per l’amore. Qualche coppia si è lasciata o ha vissuto una crisi. Nuovi programmi o progetti.

Oroscopo del giorno Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 12 marzo 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Piccola preoccupazione per i soldi. Periodi di tentativi in amore. Attenzione ai rapporti con Acquario, Scorpione e Leone.

Scorpione. In questo momento hai tutti contro. Venere in opposizione rende tutto più faticoso. Sul lavoro arrivano risposte positive. La Luna nel segno aiuta sempre.

Sagittario. Viere sempre allo stesso modo non ti piace. Saltate alcune certezze importanti. Sei confuso in amore e per il lavoro. Accordo tra lavoro o contratto in arrivo. La giornata può fornire nuove idee.

Capricorno. E’ il momento giusto se cerchi di sollevare un problema in amore. Qualcuno è rimasto troppo lontano dalla famiglia e chiederà un trasferimento. Dirai basta e ti farai rispettare di più.

Acquario. Un progetto si è arenato, desideri liberarti di un accordo che non ti interessa più. Marci spesso controcorrente. Confusione in questi giorni e polemiche.

Pesci. Quelli che non si fanno prendere da malinconia e stanchezza avranno un periodo di avventure e di emozioni. Ci saranno scelte drastiche da fare. Meglio agire che parlare ora.