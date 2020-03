Notizie Sassuolo, il report: brutto infortunio per Romagna, Berardi e Toljan

Tweet on Twitter

Il Sassuolo ha emanato un comunicato ufficiale a proposito delle condizioni di Romagna, Berardi e Toljan, usciti malconci dalla gara contro il Brescia.

Ultime Sassuolo, le condizioni di Romagna

Oggi il club neroverde ha fatto il punto sugli infortunati. La gara contro il Brescia è stata un’esplosione di gioia e bel gioco, ma ha portato al tempo stesso una serie di infortuni, di cui uno molto grave. Si tratta di Filippo Romagna, che ha riportato la rottura del tendine rotuleo sinistro e questa mattina si è sottoposta ad un’operazione di riparazione completamente riuscita sotto la guida del prof. Francesco Benazzo. Non sono stati annunciati i tempi di recupero, ma si va da un minimo di 8 mesi per un intervento del genere.

Sassuolo news, le condizioni di Berardi e Toljan

Situazione complicata anche per l’attaccante ed il terzino, entrambi sostituti lunedì sera. Ecco quanto annunciato dal club emiliano: “In seguito agli problemi fisici subiti sempre nel corso di Sassuolo-Brescia, sono stati sottoposti a degli esami specifici Domenico Berardi e Jeremy Toljan: per il primo è venuta fuori una grave contusione al polpaccio e lesione all’adduttore sinistro, per il secondo una lesione all’adduttore sinistro“.