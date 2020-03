Notizie Napoli, il ct della Macedonia: “Elmas è spaventato, potrei non convocarlo”

Ultime Calcio Napoli | Igor Angelovski, commissario tecnico della Macedonia, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Marte:

Le parole del ct

“Contro il Kosovo ci giocheremo la qualificazione agli europei. Anche il nostro governo sta prendendo delle misure legate all’emergenza Coronavirus ed ha deciso di giocare a porte chiuse. C’è un’ordinanza da parte del governo che obbliga chi arriva a fare 14 giorni di quarantena per chi proviene dall’Italia, e vale anche per i calciatori. La Nazionale, ovviamente, non può imporre ad Elmas, Pandev e Nestorovski di restare isolato per 14 giorni prima della gara. Per questo motivo potrebbero rimanere fuori. Con la Federcalcio macedone abbiamo chiesto rimandare o cancellare la gara.

Elmas? Sento spesso Eljif, ed è spaventato, è un ragazzo giovane. E’ in Italia con la famiglia, sono solidali e si sentono integrati ma c’è preoccupazione per la situazione. Ha un piccolo infortunio, mi sono confrontato con lo staff medico del Napoli che in questo momento non sta spingendo, Eljif mi ha rassicurato che se si dovesse giocare la partita contro il Kosovo potrebbe essere dei nostri almeno fisicamente, ma devo valutare gli altri fattori.

Gattuso? Quello che lo rende felice è essere nel Napoli. Il nuovo allenatore lo ha scopert dopo un po’ ma poi gli ha dato fiducia e almeno sportivamente parlando Elijf è molto è contento di come sta giocando”.