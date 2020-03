Notizie Milan, Rangnick aspetta solo la chiamata: accordo a Natale

Ultime Milan, Rangnick ha già detto “sì”. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, al netto delle smentite di rito, Ralf Rangnick sarà rossonero.

Il suo è il profilo scelto da Elliott per rilanciare il progetto Milan dalla prossima estate. La conferma di Stefano Pioli resta un rebus anche perchè emergono nuovi dettagli sull’accordo tra il Milan ed il manager. In queste ore, infatti, sono emersi anche i passaggi dell’affondo degli emissari del fondo americano all’ex allenatore del Lipsia (oggi Head of Sport and Development Soccer della Red Bull).

Tutto risale allo scorso 23 dicembre: dopo la sconfitta contro l’Atalanta per 5-0 a Bergamo.

I vertici del mondo rossonero targato Elliot, dopo essersi confrontati in gran segreto, avrebbero scelto di puntare forte su Rangnick: incontro in una location top secret ed accordo raggiunto.

Contratto triennale con opzione per il quarto, ma anche una clausola di disimpegno che consentirebbe al Milan di orientarsi su altri tecnici nel caso in cui le cose non andassero bene. Il tedesco in ogni caso incasserebbe una bella cifra.

Ultime Milan: Pioli in bilico?

Maldini e Boban, parallelamente, trattavano per l’arrivo di Zlata Ibrahimovic a Milano. Dopo la risalita con Pioli al timone, per questa ragione l’allenatore ex Fiorentina potrebbe pra ancora intascare la fiducia del Diavolo per la prossima stagione. Il resto è storia recente con l’addio di Boban e la sconfitta contro il Genoa. Ora resta da capire se si tratta di semplice strategia per concludere al meglio il campionato o il tecnico avrà una chance in barba all’accordo con il tedesco.