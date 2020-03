Notizie Inter, il presidente del Getafe: “Non giochiamo, abbiamo deciso”

Ultime Inter | Angel Torres, presidente del Getafe, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

“Non ci sarà nessuna partita, noi a Milano non andiamo. La situazione adesso è negativa, tanto qui a Madrid come a Milano. Prima di tutto viene la salute e noi abbiamo deciso di non viaggiare. Rinviate la gara o spostatela, perché nessuno corra rischi inutili. Ora stiamo aspettando le risposte della Uefa e dell’Inter. Noi crediamo che prima del calcio venga la salute e rispettiamo questo principio accettando tutte le conseguenze”.

Ultime Inter: anche il Governo spagnolo mette ostacoli

Anche il Governo spagnolo ha imposto degli ostacoli per impedire di far disputare la partita:

“Ha pubblicato un decreto che impedisce i voli dall’Italia alla Spagna, possiamo andare ma non sappiamo nemmeno come tornare. Non serve un permesso speciale, non voglio mettere a rischio la salute della mia spedizione. I permessi speciali si chiedono per questioni urgenti non per il calcio.