Notizie Inter, il dg del Getafe: “Recupero in gara secca”

Le ultime in casa Inter vertono chiaramente sul recupero dell’ennesima gara rinviata: stavolta si parla dell’Europa League e svelare l’ipotesi clamorosa.

Ultime Inter, spunta già il recupero col Getafe

L’emergenza dovuta al coronavirus sta colpendo a poco a poco tutta l’Europa, dove si registrano ancora tuttavia diversi atteggiamenti rispetto al problema. Molte gare si disputeranno a porte aperte, altre senza pubblico, altre sono state rinviate come Getafe-Inter. Vista l’impossibilità di individuare adesso una data, il direttore generale del club, Clemente Villaverde, svela che potrebbe arrivare addirittura un cambio nel format della competizione: “È possibile che la doppia gara contro l’Inter venga giocata in gara secca in campo neutro. In ogni caso faremo nostra la decisione che verrà adottata dall’UEFA. Tutti i protagonisti coinvolti si sono interfacciati in modo comprensivo nonostante le difficili circostanze delle ultime settimane. Il Getafe lotterà sempre per essere in tutte le competizioni. Accetteremo la soluzione che verrà presa per giocare questa gara. Non sappiamo ancora con precisione quale sarà la soluzione finale, ma siamo certi che sarà la migliore per tutte le parti coinvolte“.

Cambio di format per l’Europa League?

Un vero e proprio cambio del format quindi, che però non è dato sapere se sia una soluzione di ventura, applicabile ad una sola gara, o se possa essere a questo punto, visto il possibile perdurare dell’emergenza, un modo per portare a termine la competizione in ogni caso, disputando la metà degli incontri.