Notizie Cagliari, Zenga in quarantena: le ultime

Ultime Cagliari, in quarantena finisce anche Zenga. Sospettato di avere il Coronavirus? Contatti con i contagiati? Nulla di tutto questo. L’emergenza sta investendo anche il mondo del calcio. In questo caso nulla di grave bensì semplice prevenzione. Il nuovo tecnico degli isolani Walter Zenga è finito in quarantena precauzionale.

A riportare la notizia è il ‘Corriere dello Sport’, che spiega come l’allenatore arrivato da poche settimana in Sardegna, di origini milanesi, dovrà alloggiare e non uscire dal centro sportivo di Assemini per le prossime due settimane.

Zenga non ha sintomi nè è affetto da Coronavirus, ma come disposto dalla Regione Sardegna attraverso apposita ordinanza tutti quelli che provengono dall’ex zona rossa, dunque la Lombardia, dovranno evitare al massimo contatti sociali e restare a disposizione per eventuali controlli sanitari.

Ultime Cagliari: centro sportivo blindato

L’ex portiere prima di trasferirsi in Sardegna ha fatto spesso la spola con Milano per motivi lavorativi e familiari, ora resterà ad Asseminello. Ma viste le buoni condizioni di salute e l’assenza di patologie, potrà dirigere regolarmente gli allenamenti della squadra prima di tornare in campo. Insieme a Zenga, nel quartier generale rossoblù blindati anche ds Marcello Carli, il vice Canzi, il tattico Vio e il vice-allenatore della Primavera Alessandro Agostini.