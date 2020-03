News Juventus, Cristiano Ronaldo resta in Portogallo? Le ultime

News Juventus – Cristiano Ronaldo | Si complica la situazione in Italia per l’allarme Coronavirus e, con l’intero Paese bloccato, si ferma anche il calcio. Nel frattempo le squadre – anche se non tutte – continuano i propri allenamenti all’interno dei loro centri tecnici, così come la Juventus alla Continassa. In attesa di nuovi aggiornamenti dalla Uefa, che al momento hanno fermato alcune sfide di Europa League (Roma e Inter protagoniste), la formazione bianconera continua a lavorare in vista del Lione. Sì, perché la prossima settimana resta in programma la sfida all’Allianz Stadium contro la squadra francese, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Assente agli allenamenti è Cristiano Ronaldo, che non ha partecipato agli allenamenti anche nella giornata di martedì.

Ultime Juventus, Cristiano Ronaldo si ferma a Madeira: sarà vicino alla madre, ecco cosa può succedere con le restrizioni in Italia

Continua a lavorare la Juventus, che al momento è d’accordo con Cristiano Ronaldo, talento portoghese che è attualmente a Madeira. Tutto confermato, CR7 si trova assieme alla sua famiglia in Portogallo, per assistere la madre, colpita da un malore non molto tempo fa. Cristiano Ronaldo resta dunque in patria, ma adesso c’è da capire se potrà rientrare in Italia. Come riportato dai colleghi di Calciomercato.it, la situazione adesso si infittisce. E’ chiaro che ora tutta la preoccupazione è sulla situazione di salute della propria madre e dell’allarme Coronavirus, ma la Juventus deve preparare la sfida di Champions contro il Lione.