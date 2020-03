Genoa: allenamenti in smart working

Notizie Genoa: allenamenti da casa

Ultime Genoa, gli allenamenti proseguono da casa. Tra le molte misure straordinarie attuate dal Genoa in ottemperanza alle disposizioni governative per limitare l’espandersi del coronavirus c’è anche quello di limitare gli allenamenti delle squadre, anche di calcio.

Per questo molti club di Serie A hanno già deciso di cancellare le sessioni di allenamento. Tra questi anche il Genoa. Criscito e compagni saranno dispensati dal presentarsi a Pegli per questa settimana. Soltanto lunedì, salvo nuove e non escludibili proroghe, i rossoblù potranno tornare in campo.

Tuttavia, come riportato da cm.con, la pausa forzata non rappresenterà comunque un momento di assoluto e completo riposo.

La squadra di Davide Nicola continuerà ad allenarsi da casa. A ciascun giocatore è stata infatti consegnata una tabella di lavoro, comprendente una dieta specifica e alcuni esercizi.

In questo modo il gruppo che continua ad inseguire la salvezza, potrà continuare a lavorare all’interno delle proprie abitazioni nei prossimi giorni.

Smart working anche nel calcio

Anche la società rossoblu quindi, come molte altre aziende del territorio nazionale, sperimenterà lo smart working. In questo caso sportivo perchè sottoporrà i propri dipendenti, calciatori ricompresi, a nuovi metodi di lavoro, ossia il lavoro eseguibile direttamente da casa e senza recarsi nel centro sportivo.