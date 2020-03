Juventus-Lione, i dubbi di Garcia per il coronavirus

Il tecnico del Lione ha sottolineato in conferenza stampa i suoi dubbi in merito alla ritorno della sfida di Champions contro i bianconeri.

Juventus-Lione, le parole di Garcia

Al momento, Juventus-Lione si giocherà a Torino, anche se a porte chiuse. Un controsenso secondo l’allenatore francese, che fa notare come il calcio in Italia si sia fermato a tutti i livelli. Perché una gara internazionale dovrebbe essere meno rischiosa di una nazionale? “Vi ricordo che adesso tutta l’Italia è zona protetta“, afferma il mister in conferenza, “non ci sono più distinzioni tra zone rosse e non. E noi lunedì dovremmo andare in Italia. Il fatto strano è che sono state proibite le gare a livello nazionale e non quelle di Champions League. Non posso nascondere un certo stupore, ma rimane un mio pensiero“.

La titubanza dell’UEFA

In effetti, umilmente, Garcia non sembra avere tutti i torti. Quasi a mettere la testa sotto la sabbia, provando a mediare tra le federazioni e le tv che reggono la competizione calcistica per club più bella al mondo, l’Uefa sta subendo passivamente le decisioni delle autorità nazionali, come quella del governo spagnolo di limitare i voli con l’Italia, che ha finito con il rinviare automaticamente 2 gare delle squadre del nostro paese e potrebbe anche coinvolgerne altre.