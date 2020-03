Europa League, Siviglia-Roma: il club non partirà per la Spagna (UFFICIALE)

Europa League, la Roma non partirà per Siviglia: scelta irreversibile, non c’è l’autorizzazione

Europa League, Siviglia-Roma | E’ clamorosa la news che giunge direttamente dalla Capitale: la Roma non partirà per Siviglia. La società giallorossa ha fatto sapere, attraverso i propri canali social, di non partire per la Spagna, per l’andata degli ottavi di finale di Europa League in programma domani sera. Il motivo? La Spagna non ha autorizzato il club giallorosso ad atterrare a Siviglia. E’ per questo che la società, attraverso una nota apparsa sul profilo ufficiale di Twitter del club, ha fatto conoscere agli organi competenti la propria posizione in merito. Ma cosa succede adesso nelle competizioni europee? Il presidente del Getafe, nel frattempo, ha fatto sapere di non voler giocare la sfida contro l’Inter. Il caos è generale, il calcio potrebbe clamorosamente fermarsi anche per le competizioni della Uefa…

Europa League, il comunicato ufficiale della Roma

La Roma ha comunicato, in via ufficiale, di non poter partire per Siviglia. La Spagna non ha autorizzato il club giallorosso per l’atterraggio a Siviglia. In programma c’era la sfida di Europa League, valida per gli ottavi di finale della competizione. Ad annunciarlo, è la società giallorossa su Twitter: “L’AS Roma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA”.