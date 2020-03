Emergenza Coronavirus, folle di tifosi riuniti per PSG e Liverpool

Nonostante le dichiarazioni di pandemia da parte dell’OMS, a Liverpool e a Parigi in questo momento ci sono migliaia di tifosi in festa.

Coronavirus nel mondo del calcio, i tifosi del PSG e Liverpool contro i consigli per evitarlo

Proprio questo pomeriggio l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo status di pandemia in relazione all’emergenza coronavirus, con una serie di conseguenze per i governi di tutti i paesi al mondo. Eppure le ultime non sembrano spaventare i tifosi di Liverpool e PSG, che si stanno ammassando in questo momento per sostenere la propria squadra del cuore rispettivamente contro Atletico Madrid e Borussia Dortmund. La prima gara si svolgerà addirittura a porte aperte, mentre la seconda non vedrà presente il pubblico proprio a causa del morbo. Da ricordare inoltre, che in Francia sono già vietati gli assembramenti di più di 1000 persone, ma nonostante questo molti gruppi festanti stanno affollando la zona circostante il Parco dei Principi. Molti di loro erano in tuta e mascherina, scatenando ancora più polemiche soprattutto sui social.