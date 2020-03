Emergenza Coronavirus a Sky Sport: annullata la diretta gol Champions League

Tweet on Twitter

Champions a Sky Sport: annullata la diretta gol | Questa sera andrà in scena la seconda giornata degli ottavi di finale di Champions League, in esclusiva sui canali di Sky Sport: non ci sarà la diretta gol. I motivi sono da ricondurre all’emergenza coronavirus che da settimane sta attanagliando l’Italia.

Coronavirus a Sky Sport: annullata la diretta gol Champions League

Liverpool-Atletico Madrid e PSG-Borussia Dortmund, sono queste le due gare che si giocheranno stasera per il ritorno degli ottavi di finaledi Champions League. Sky Sport, come da prassi, ha l’esclusiva delle due partite e sui canali 201 e 203 saranno visibili le singole partite. Non c’è il canale “Diretta Gol” e tanti clienti si stanno chiedendo i motivi. Che sono presto spiegati con l’indisponibilità di alcuni studi Sky sottoposti a sanificazione a causa dell’emergenza coronavirus. E’ di oggi pomeriggio la notizia di un caso di positività al coronavirus anche nella redazione di Sky Sport.

Champions League, le formazioni ufficiali

Liverpool e Paris Saint-Germain cercheranno di ribaltare le sconfitte dell’andata e qualificarsi per i quarti di finale. Ecco le scelte dei quattro allenatori.

LIVERPOOL-ATLETICO MADRID

Liverpool (4-3-3): Adrián; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All.: Klopp.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Renan Lodi; Saúl Ñíguez, Partey, Koke, João Félix; Correa, Morata. All.: Simeone.

PSG-BORUSSIA DORTMUND

Paris Saint-Germain (4-3-3): Navas; Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva, Kurzawa; Sarabia, Marquinhos, Gueye; Neymar, Mbappè, Di Maria. All.: Tuchel.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Burki; Pizczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Hazard; Haaland. All.: Favre.