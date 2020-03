Coronavirus, Rugani positivo al test: il comunicato della Juventus

Tweet on Twitter

Juventus, Rugani positivo al COVID-19 | Daniele Rugani, difensore della Juventus, è risultato positivo al test per il coronavirus. Pochissimi minuti fa il club bianconero ha comunicato con la massima urgenza che il difensore è risultato positivo al test per il COVID-19.

Juventus, Rugani positivo al Coronavirus: il comunicato

Con un comunicato ufficiale sul sito del club, la Juventus ha annunciato che Daniele Rugani è risultato positivo al test per il coronavirus.

“Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui“.

Juventus, i rischi dopo la positività di Rugani

La Juventus sarà sottoposta per intero a quarantena obbligata dopo la positività di Daniele Rugani al COVID-19. I bianconeri si sono allenati per varie settimane e hanno condiviso spogliatoi e stanze, quindi tutti i calciatori dovranno essere posti sotto osservazione per monitorare eventuali nuove positività.

I rischi ci sono anche per l’Inter che pochi giorni fa ha disputato il match contro la Juventus all’Allianz Stadium. Anche calciatori e dirigenti nerazzurri possono essere entrati in contatto con Daniele Rugani che avrebbe potuto infettare anche altri colleghi. I prossimi giorni saranno pieni di apprensione per i due club che terranno sotto osservazione i propri tesserati.