Coronavirus – Reggiana, Favalli: “Ho il Coronavirus, ecco come l’ho preso”

Coronavirus e Calcio | Alessandro Favalli, calciatore della Reggiana, ha parlato del contagio da Coronavirus e della decisione della quarantena per la sua squadra a Tuttosport:

Notizie Reggiana, le parole di Favalli

«Ora sto bene, ho solo un po’ di raffreddore. Lunedì mattina della scorsa settimana mi sono svegliato e sentivo di avere l’influenza, temperatura intorno ai 37.5-38, gran mal di testa e bruciore agli occhi. Ho chiamato i miei e mi hanno detto di avere gli stessi sintomi dal giorno prima così come i miei fratelli. Anche i miei nonni non stavano bene. Allora ci siamo insospettiti, abbiamo chiamato le persone preposte.

Poi abbiamo ripensato alla cena di giovedì sera dove ci siamo ritrovati tutti a casa nel mio paese in provincia di Cremona, a Solarolo Rainerio, per questo le probabilità di aver contratto il Coronavirus erano alte. Infatti i nonni sono risultati positivi e quindi ci siamo sottoposti poi tutti al tampone. Non ho capito dove lo abbia preso, ma si è propagato in questa cena».

Come state?

«I miei genitori stanno meglio, anche la zia e i fratelli. I non sono finiti in ospedale insieme a un’altra mia zia. Speriamo che vada tutto bene».

Febbre?

«Direi 4 giorni, non di più».

Reggiania?

«Ho sentito tutti, mi chiamano e mi chiedono come va. Li ringrazio tanto perché ho davvero avvertito la loro vicinanza».

Contatti?