Coronavirus, Malagò: “Nessuno sa quando si tornerà in campo”

Coronavirus – Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a LA Gazzetta dello Sport tornando sulll’emergenza Coronavirus.

Coronavirus, parla ancora Malagò

“Abituarsi all’assenza della pratica sportiva è un problema per tanti. Ma ora è un problema marginale. Proviamo quasi vergogna a occuparci di tutto il questo. Ora ci sono altre emergenze e bisogna rispettare tutte le indicazioni. Poi, certo, possiamo aiutare la gente a vivere meglio in questo periodo, possiamo muoverci in casa.

Non voglio partire dal calcio di Serie A. Io posso raccontarvi quello che è successo domenica quando ho scaricato tre batterie del cellulare per rispondere a tutti bisognava fare una scelta sola per tutti gli sport.

Conte e Spadafora? Hanno convenuto con questa esigenza. E si sono dimostrati sensibili anche rispetto alla necessità di rispettare alcuni impegni internazionali.

Spero che questa cosa faccia capire che ci sono cose più importanti del calcio”.

Il numero uno del CONI ha parlato anche della ripresa del campionato:

“Ritorno in campo? Si deve procedere per gradi. In questo momento nessuno può rispondere perchè nessuno sa cosa accadrà fra qualche settimana.

Europei? Non intervengo certo nelle decisioni che spettano alle federazioni internazionali. Dico però che si sta cercando di prendere del tempo. E anch’io faccio il tifo perché le cose possano cambiare evolvano in maniera positiva”.