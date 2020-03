Coronavirus, l’agente di Caputo: “Esultanza? Voleva dare un messaggio”

Ultime Sassuolo | Gaetano Fedele, agente Cicco Caputo, ha parlato del gol e dell’esultanza di Ciccio Caputo nel corso di un’intervista concessa a Radio Punto Nuovo:

“Esultanza di Ciccio? E’ una cosa che lui ha pensato di fare, è stata una sua idea. A Sassuolo hanno vissuto una situazione concitata e lui ha voluto dare un messaggio forte a differenza di altri. Ho visto partite in cui si abbracciavano e baciavano come nulla fosse successo. E’ un grande uomo, non solo un calciatore Ciccio rientra in quella schiera di giocatori che hanno capito che possono dare un segnale.

I calciatori guadagnano tanto e non danno messaggi del genere, ma questi arrivano in maniera forte, sono la falla di questo sistema. Non voglio andare nello specifico, ma se un bambino vede in TV giocatori che si baciano ed abbracciano non hanno un buon esempio in questo momento.

Per questo motivo è importante il messaggio di Ciccio. Purtroppo si è sempre visto Ciccio come un giocatore da Serie B e non da Serie A. E’ arrivato in Serie A con le sue forze, vincendo un campionato con l’Empoli. In Italia guardiamo sempre lontano e mai nel nostro paese. L’anno scorso, dopo Quagliarella, il miglior italiano è stato Caputo, quest’anno, dopo Immobile, il capocannoniere è Caputo “.