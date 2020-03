Coronavirus Italia, la Serie A ferma gli allenamenti (UFFICIALE)

Dopo le iniziative di alcuni club, adesso è diventato un obbligo: la Lega di Serie A ha fermato gli allenamenti delle squadra a causa dell’emergenza coronavirus.

Stop agli allenamenti in Serie A

Ieri il Milan è stato tra i primi, assieme a Cagliari e Bologna, a fermare le sedute d’allenamento: oggi la Lega ha imposto l’obbligo alle altre società di fermarsi, con un’importante eccezione. Ecco una parte del testo del comunicato: “Alla luce dell’interruzione del Campionato fino al 3 aprile è fortemente consigliata per le Società non impegnate nelle coppe Europee la sospensione degli allenamenti per 7 giorni, salvo successive indicazioni“.

Il divieto non si applica alle squadre europee

Un divieto dunque che non si applica alle società ancora impegnate nelle coppe europee. All’interno della nota poi arrivano anche indicazioni quindi per Juventus, Inter, Atalanta, Roma e Napoli: ai calciatori di tali squadre viene consigliato fortemente di rimanere presso la propria abitazione e di restare in stretto contatto con lo staff sanitario. Sempre all’interno del comunicato, un appello alle autorità internazionali come FIFA e UEFA, affinché si dia priorità alla salute anche negli altri paesi. Si attendono ulteriori sviluppi, in un piano concertato dalla Lega assieme agli staff medici delle società di Serie A, assieme alla Federazione Medico Sportiva Italiana.