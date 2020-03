Coronavirus Italia, è Pandemia. Tommasi: “Ora non esiste campo neutro”

L’Organizzazione mondiale della sanità ha decretato lo stato di pandemia in relazione all’emergenza coronavirus. A questo punto, fa notare Tommasi, fermare completamente il calcio è l’unica via possibile.

Coronavirus in Italia, parla Tommasi

E dire che questa sera si giocherà in un Anfield gremito una gara come Liverpool-Atletico Madrid. Il tutto mentre l’OMS ha finalmente decretato lo stato di Pandemia per quanto riguarda la diffusione del coronavirus. Il che comporta una serie di conseguenze, come la preparazione di un piano pandemico in ciascuna nazione, una rivisitazione delle strutture e del personale sanitario.

Per l’Italia, già alle prese con un’epidemia, non cambia molto, ma è possibile che ora cambi l’atteggiamento anche delle altre nazioni. Ecco quanto dichiarato in merito dal presidente dell’AIC Damiano Tommasi all’ANSA: “L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia per il coronavirus. Vuol dire che è assurdo parlare di campo neutro per il calcio. Siamo tutti coinvolti, purtroppo in questa emergenza non esiste campo neutro“.

Le conseguenze sul mondo del calcio

A questo punto, è d’obbligo fare qualche riflessione. Tecnicamente la pronuncia dell’OMS non obbliga federazioni e governi a bloccare le partite, ma dettando lo stato d’emergenza è plausibile immaginare che il calcio sia destinato a prendersi una pausa anche a livello europeo, così come già visto in Italia. Il primo match colpito da tale mutamento di scenario potrebbe essere proprio Getafe-Inter.