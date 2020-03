Coronavirus Cile: Vidal, Sanchez e Medel rischiano la quarantena al ritorno in patria

Coronavirus Cile Vidal Sanchez Medel | Continua il caos nel mondo a causa dell’emergenza Coronavirus. Il mondo del calcio è colpito pienamente. Stop totale agli sporti in Italia, mentre continuano i tanti rinvii o gare giocate a porte chiuse nel resto del mondo. L’Europa, intanto, pensa a fermare e rinviare la Champions League, mentre l’Europa League già potrebbe saltare da questo turno. Diversi i club colpiti o in difficoltà per quello che sta succedendo intorno le zone rosse. Intanto, dal Cile, fanno sapere che Alexis Sanchez, Arturo Vidal e Gary Medel saranno messi in quarantena al loro ritorno in patria. I calciatori si trovano tra Milano, Barcellona e Bologna, le zone più colpite al momento in giro per l’Europa dal Coronavirus. Ad annunciarlo è stato Jaime Manalich.

Emergenza Coronavirus: Sanchez, Vidal e Medel in quarantena

Il ministro della Sanità cilena, Jaime Manalich, è stato intervistato e ha risposto ad alcune domande in merito alle partite di calcio del Cile, che affronterà l’Uruguay il 26 marzo e la Colombia il 31 marzo. In quarantena potrebbero finirci Sanchez e Vidal e anche Medel del Bologna, per i match di qualificazione dei prossimi Mondiali. Queste le parole del ministro: “Non facciamo alcuna distinzione circa la professione delle persone perché nessuno è immune da questo virus. I calciatori potranno affrontare il periodo di isolamento nelle loro abitazioni oppure collettivamente negli impianti della Nazionale”.