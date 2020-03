Coronavirus, rinviate le partite dell’Arsenal: contatti con un contagiato in Europa League

Coronavirus Arsenal Marinakis Olympiakos | Niente da fare. Continuano i rinvii a causa dell’emergenza Coronavirus in giro per l’Europa. Il calcio in Italia si ferma e tutti gli altri sport anche, ora salta anche la sfida di Premier League tra Manchester City-Arsenal. Mentre si riflette se rinviare la Champions League, l’Europa League già potrebbe saltare da questo turno. Il Getafe rifiuta di andare a giocare a Milano, vista la situazione in Italia, mentre l’Olympiakos potrebbe non scendere in campo contro il Wolves. Evangelos Marinakis, proprietario dell’Olympiakos, è risultato positivo al Covid-19. Oltre ai giocatori del club greco, anche quattro membri dell’Arsenal erano stati a contatto con lui per la sfida Arsenal-Olympiakos delle scorse settimane in Europa League. Per questo tutta la squadra inglese è stata messa in quarantena ed è stato annunciato il rinvio (previsto per oggi) della partita contro il Man City.

Coronavirus, Arsenal in quarantena per 14 giorni

Il proprietario del club greco è stato a Londra per il match del 27 febbraio tra Arsenal e Olympiakos. Intanto, i Gunners, hanno comunicato che calciatori e staff saranno messi in quarantena per un periodo di circa due settimane. Questo il comunicato: “I giocatori rimarranno nelle loro case fino alla scadenza del periodo di 14 giorni. Quattro membri dell’Arsenal, che erano seduti vicino a Marinakis durante la partita, rimarranno anc’essi a casa fino al termine dei 14 giorni”.