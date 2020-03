Champions League, i risultati degli ottavi di finale: PSG ai quarti, Liverpool-Atletico ai supplementari

Champions League, i risultati degli ottavi di finale | Va completandosi il quadro dei quarti di finale di Champions League dopo i ritorni degli ottavi di finale disputati stasera. Non è ancora tutto deciso perché Liverpool e Atletico Madrid si giocheranno il passaggio del turno ai tempi supplementari.

Champions League, i risultati degli ottavi di finale

Vince e convince il PSG di Thomas Tuchel che batte 2-0 il Borussia Dortmund e ribalta la sconfitta dell’andata (2-1 al Signal Iduna Park) e passa ai quarti di finale. Decisive le reti nel primo tempo di Neymar e Juan Bernat. Crea poco e non conclude quasi mai pericolosamente in porta la squadra di Lucien Favre che solo nei minuti finali cerca di portare il risultato ad uno stato di parità. Sul finire si scatena anche una rissa in cui viene espulso Emre Can. L’ex juventino ha spinto Neymar dopo un fallo e creato un accenno di rissa terminato con il cartellino rosso. PSG ai quarti di finale di Champions League.

Ribalta a metà la situazione dell’andata anche il Liverpool che ad Anfield batte 1-0 l’Atletico Madrid e pareggia la sconfitta dell’andata. A segno Georgino Wijnaldum sul finire del primo tempo. Nella ripresa tanto Liverpool e una clamorosa traversa a porta sguarnita colpita da Robertson che fanno disperare i Reds. La gara sarà decisa ai tempi supplementari.