Calciomercato Torino: si pensa a Scuffet per il dopo Sirigu

Calciomercato Torino: Napoli e Milan su Sirigu, si pensa a Scuffet

Calcio mercato Torino Scuffet Sirigu | Simone Scuffet, portiere classe 1996 dell’Udinese ed oggi in prestito allo Spezia in Serie B, si sta rendendo protagonista di una grande stagione. Considerato negli anni passati tra i principali portieri emergenti e promettenti per il futuro, il calciatore ha vissuto un periodo complicato negli ultimi anni. Ora però si sta riprendendo e il prossimo anno ha tutta la voglia di rilanciarsi in Serie A da protagonista. Sul giovane portiere c’è il forte interesse di tanti club, ma più di tutti c’è il Torino. I granata puntano a lui come post Sirigu. L’attuale portiere del Torino è in scadenza nel 2022, ma diversi club già hanno chiesto informazioni come negli anni precedenti. Sirigu piace e non poco a Napoli e Milan, entrambi i club potrebbero cedere Meret o Donnarumma la prossima sessione di mercato e fiondarsi sul Nazionale italiano di proprietà del Torino. Intanto, il presidnete Cairo ha già scelto, se dovesse arrivare la cessione di Sirigu, i granata punterebbero su Scuffet.

Ultime Torino: Scuffet nel mirino di Cairo

Da capire anche cosa vorrà fare l’Udinese di Simone Scuffet. Il portiere è in scadenza nel 2022, ma l’attuale portiere del club di Pozzo è Musso, anche lui tra i possibili partenti in estate. Tanti i club su di lui e l’Udinese con la sua cessione potrebbe decidere di putnare proprio su Scuffet, che intanto sta crescendo notevolmente in Serie B. Il Torino intanto attende, pronto a formulare l’offerta.