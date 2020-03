Calciomercato Torino, rinnovi in casa granata: si lavora a quelli di Izzo, Ansaldi e non solo

Calciomercato Torino – Rinnovo Izzo e Ansaldi | Non è un’annata facile quella del Torino. Stagione cominciata con l’obiettivo di confermarsi nella parte alta di classifica, giunta a marzo con l’obiettivo salvezza. Sì, perché dopo l’addio di Walter Mazzarri non è cambiata del tutto la stagione dei granata. Con l’arrivo di Moreno Longo non ha svoltato il ‘Toro’, pronto a ripartire il prossimo anno. Il patron del granata è pronto a scendere in campo per rivoluzionare la sua rosa. Quest’ultima ripartirà da alcuni perni fondamentali, attorno ai quali creare una rosa all’altezza del club. E’ per questo che il presidente del Torino, Urbano Cairo, assieme a tutta la dirigenza della sua società, è a lavoro sui rinnovi.

Ultime Torino, i granata del futuro: Cairo scende in campo per disegnare il domani del suo club

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, ci sono due centrali di difesa su cui Cairo starebbe lavorando per i rinnovi. Il primo è Armando Izzo, l’altro è Nkoulou. Entrambi, però, non possono più essere considerati incedibili. In caso di un’offerta all’altezza del loro valore, potrebbero andare via. Situazione diversa per Andaldi, Baselli e De Silvestri. L’argentino, in particolare, è il calciatore su cui Cairo vorrebbe ben presto sondare il terreno, per un rinnovo. Molto presto, appunto, verrà convocato assieme agli altri citati, per discutere il prolungamento di contratto. Farà affidamento su questi giocatori il presidente del Torino, per ripartire forte nella prossima stagione.