Calciomercato Napoli, Diogo Jota per l’estate | Tra rinnovi in fase di caricamento e quelli lontani dalla definizione, il Napoli guarda al futuro in ogni reparto. Con Dries Mertens che resterà ancora in azzurro e Arkadiusz Milik che potrebbe dire addio, il Napoli cerca nuovi talenti da portare in azzurro. Il nome nuovo sul taccuino di Giuntoli per l’estate è quella di Diogo Jota del Wolverhampton.

Calciomercato Napoli, Diogo Jota nel mirino

L’attaccante portoghese del Wolverhampton è assistito da Jorge Mendes che già assiste alcuni calciatori del Napoli e in estate potrebbe intavolare altre trattative con De Laurentiis. Cristiano Giuntoli segue da vicino i progressi di Diogo Jota e in estate potrebbe provare l’assalto al classe ’96 che sta facendo molto bene sotto la guida di Nuno Espirito Santo. Non sarà semplice intavolare una trattativa con il club di Premier League, però, per diversi motivi. In primis il contratto in scadenza nel 2022 che potrebbe essere un fattore non in favore del Napoli data l’alta valutazione che il club ha del portoghese. Serviranno almeno 40 milioni di euro per straparlo ai Wolves e un’importante offerta economica al calciatore. Tutto ciò sarebbe possibile solo dopo a qualche cessione eccellente.

I numeri di Diogo Jota

Diogo Jota si sta ben mettendo in mostra con il Wolverhampton e al momento è il secondo capocannoniere della squadra dopo Jimenez. In stagione ha messo a segno 15 gol e fornito 6 assist vincenti ai compagni in 31 presenze.