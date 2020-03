Calciomercato Milan, Donnarumma piace al PSG | Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe essere lontano dal Milan. Il portiere rossonero è nel mirino del Paris Saint-Germain già da tempo e in estate ci potrebbe essere l’assalto definitivo. Leonardo è al lavoro con Gazidis e con Mino Raiola per la definizione dell’affare.

Calciomercato Milan, Donnarumma verso il PSG

Stando a quanto riferisce todofichajes.com, il Paris Saint-Germain si sarebbe mosso concretamente con il Milan per l’acquisto di Gianluigi Donnarumma. Dopo i semplici interessi e i sondaggi per il portiere italiano, ora ci sarà il vero assalto al classe ’99. Leonardo, direttore sportivo dei transalpini, in estate contatterà concretamente Gazidis per intavolare la trattativa. Sempre sul portale todofichajes.com, il PSG avrebbe già trovato l’accordo economico con Mino Raiola per il contratto di Gigio Donnarumma.

Milan-Donnarumma: addio senza rinnovo

Da mesi continuano le trattative per il rinnovo contrattuale di Donnarumma con il Milan, attualmente in scadenza nel 2021, senza trovare il giusto accordo. Così in estate le strade di Donnarumma e il Milan potrebbero separarsi dopo 5 stagioni in prima squadra e 190 presenze a soli 21 anni. Mino Raiola ha cercato più volte il contatto con il Milan per il rinnovo di Gigio ma le cifre non hanno mai convinto il portiere e l’entourage. Ecco che il PSG potrà agire in estate e avere il benestare di tutte le parti.