Calciomercato Juve, Pirlo allenatore dell’Under 23

Notizie Juve Pirlo | Andrea Pirlo, ex calciatore della Juve, è pronto a tornare nel mondo del calcio e alla Juventus. L’ex centrocampista potrebbe da luglio sedere sulla panchina della Juventus Under 23, che attualmente è allenata da Fabio Pecchia. Tutto è ancora da vedere, ma c’è anche la possibilità che Pirlo sia inserito nello staff della prima squadra della Juve per il prossimo anno. Di Pirlo inserito nello staff di prima squadra si parlava già la scorsa estate, quando sarebbe potuto essere inserito in quello di Sarri. A riportarlo è La Stampa, l’accordo di massima è stato trovato tra le parti. Non è la prima volta che si parla di Pirlo come allenatore delle giovanili della Juve, anzi. Intanto, i tifosi della Juve ci sperano e sognano che possa fare lo stesso percorso di Zidane e Guardiola, che iniziarono allenando il Real Madrid Castilla e il Barcellona B.

Ultime Juve, Pirlo accostato già in passato

Il ritiro dal calcio giocato risale a novembre 2017, poi Pirlo ha preso il patentino UEFA A a settembre 2018. Ora è pronto a tornare su un campo da calcio e da allenatore. Negli ultimi mesi aveva dichiarato: “Ho iniziato a pensare a fare l’allenatore grazie a Conte, comincio a luglio e ho grandissima voglia”.

Già lo scorso anno la Juve pensava a Pirlo come allenatore della Juventus Under 23, quando fu esonerato Marco Zironelli. Poi alla guida della Juve B venne scelto Fabio Pecchia, attuale allenatore.