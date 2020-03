Calciomercato Juventus, sfida al Milan per Vranckx: i dettagli

Calciomercato Juventus, sfida al Milan per Vranckx | Il mondo del calcio è completamente fermo ma sottotraccia il calciomercato continua a muoversi anche per approfittare dello stallo di molti club. Juventus e Milan stanno proseguendo la ricerca di nuovi talenti e calciatori in grado di portare ad uno step superiore i due club. Dal Belgio arrivano notizie interessanti circa Aster Vranckx.

Calciomercato Juventus, Vranckx piace anche al Milan

In attesa di sbloccare l’affare Paul Pogba con il Manchester United, la Juventus è vigile sul mercato dei più giovani. Dopo aver già chiuso per Dejan Kulusevski, ora si guarda in Belgio. Piace Aster Vranckx, centrocampista del Mechelen che a soli 18 anni si è già imposto come uno dei pilastri del club belga e ha attirato gli occhi dei più grandi club europei.

In Italia non c’è solo la Juventus. Il talentino del Mechelen piace anche al Milan che sta cercando di ringiovanire la rosa e dopo Saelemaekers potrebbe pescare ancora dal Belgio. E’ lotta a due, dunque, in Serie A, per Aster Vranckx.

Club europei su Aster Vranckx

Il giovanissimo centrocampista è considerato il “nuovo Pirlo” per le sue doti tecnico-tattiche e piace anche in altri campionati europei. Manchester City e Bayern Monaco sono in prima fila per strapparlo a Juventus e Milan in estate.